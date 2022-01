Stand: 18.01.2022 09:30 Uhr Achtelfinaal in'n DFB-Pokal

De HSV un de FC Sankt Pauli hefft vundaag blots en Saak in'n Kopp: Se wüllt dat Achtelfinaal vun'n DFB-Pokal meistern. De HSV mutt na'n 1. FC Köln - halbig söven geiht't los. Pauli is denn Viddel vör negen an de Reig – to Huus gegen Borussia Dortmund. NDR 90,3 is bi de Spelen live dorbi. | Stand 18.1.2022 Kl. 9:30

