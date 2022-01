Stand: 17.01.2022 09:30 Uhr 2G plus swoor to kuntrolleren

Nadem wi nu siet een Week 2G plus in Hamborg hebbt is kloor: De digitalen Imp-Päss, de sünd swoor to kontrolleren. Een kann nich op’n eersten Blick sehen, wat een boosterst is oder nich. Wenn de Impnawies scannt warrt, is en grönen Haken to sehn, man nich wo faken en impt worrn is. De EU will nu vun Februar af an inföhrn, dat de Impen gauer ablopen deit. //Stand 17.01.2022 Kl. 9:30

