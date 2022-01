Stand: 17.01.2022 09:30 Uhr Corona Tahlen

Ok vundaag gaht de Corna-Tahlen wieder na baven op en ne’en Hööchststand. De Söven-Daag-Inzidenz in Düütschland liggt nu bi fiefhunnertachtuntwintig. Dat Robert-Koch-Instituts hett veerundötigdusend ne’e Infektschonen mellt. Dat sünd negendusend mehr as in de verleden Week. Bunnswiet sünd dörtig Minschen, de Corona-harrn, bavento storven. //Stand 17.01.2022 Kl. 9:30

