Stand: 17.01.2022 09:30 Uhr Bosteden in’n Westen

Autoföhrers in’n Westen vun Hamborg, de mööt vun vundaag af an mit Bosteden reken, de länger duert. Op de Elvchaussee un de Stresemannstraat. Dor warrt Water-Rohren nee maakt, de al en poor Johrhunnerte oolt sünd. Ok den Straatenbelag wüllt se op Schick bringen. Vör allen op de Stresemannstraat kann dat in de tokamen fief Maanden Stau geven. //Stand 17.01.2022 Kl. 9:30

