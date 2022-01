Stand: 14.01.2022 09:30 Uhr Djokovic sien Visum gellt nich

För den Tennisspeler Novak Djokovic ut Serbien is dat en bösen Slag in’t Kontoor. De Regeren vun Australien hett nu fastleggt, dat dat Visum vun em nich gellen deit. Nu kann dat ween, dat Djokovic gau ut Australien rut mutt. Man vör Gericht kann he dor noch gegenangahn. De Weltranglisten-Eerste will egens an de Australian Open an deelnehmen, de Maandag losgahn deit.

// Stand: 14.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.01.2022 | 09:30 Uhr