Stand: 13.01.2022 09:30 Uhr Ne’e Regeln för de Quarantään

Nu dat Omikron in Düütschland de Bavenhand hett, schüllt in en poor Daag al ne’e Regeln för de Quarantään gellen. Dat geiht dorüm, wenn een Kuntakt mit en Minsch harr, de sik mit Corona ansteken hett. Jeedeen, den sien Impen al opfrischt is, de mutt denn nich in Quarantään. För meist al anner Lüüd is plaant, dat se na söven Daag mit en negativen Test ut de Quarantään rutkamen köönt. De Bunnsdag stimmt vundaag över de ne’en Regeln af un de Bunnsraat Freedag. / Stand: 13.01.2022, Klock 9:30

