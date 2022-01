Stand: 12.01.2022 09:30 Uhr Tschentscher sett Utgaven daal

Hamborgs Eersten Börgermester Peter Tschentscher will de Utgaven vun de Stadt rünnerkriegen. Wegen de Pandemie kunnen de Utgaven bet 2024 nich mehr so dull stiegen as dacht. In't Raathuus geev Tschentscher güstern en Översicht doröver, wat in't ne'e Jahr so anliggt. Bi't Personal schull nich spart warrn, man ne'e Schullen weren tabu. | Stand 12.1.22 Kl. 9:30

