Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr Wat de Sundheitsministers wüllt

De Sundheitsministers wüllt jemehr Fehlers, de se in Saken Corona maakt hebbt, nich nochmal maken. Dorüm süllt de staatlichen Impzentren in Düütschland bet to ‘t Enn vun ’t Johr open blieven. Dat is bi en Videokunferenz rutsuert. Un denn süllt Minschen, de Corona al achter sik hebbt de Mööglichkeit kriegen, dat se dat ok digitaal nawiesen köönt. Bavento wüllt de Ministers, dat se so gau as man geiht de Plicht to ’t Impen op’n Weg bringt. // Stand 11.01.2022, Kl. 9:30

