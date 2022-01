Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr Corona-Quarantään

Meist jedeen Corona-Infekschoon in Hamborg geiht op dat Omikron-Virus torüch. Dat meent de Soziaalbehöörd. Opstunns mööt all Kuntaktpersonen vun Minschen, de sik mit Omikron ansteken hebbt in Quarantään, bi Delta is dat nich so. Dat Problem is man blots, de mehrsten weet gor nich, mit wat se sik ansteken hebbt. Fröhstens an 't Wekenenn sall dat de sülvigen Regeln för jedeen Oort vun Corona geven. // Stand 11.01.2022, Kl. 9:30

