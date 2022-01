Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr Corona-Protesten

Överall in Düütschland sünd wedder teihndusende Minschen gegen de Corona-Politik op de Straat gahn. Man masse Demonstratschonen dorvun hebbt se nich anmellt. De Polizei hett bi poor dovun ingrepen, wieldat sik de Minschen dor nich an de Corona-Regeln hollen hebbt. An poor Steden sünd de Lüüd ok op'nanner losgahn. Un denn geev dat noch in poor Städer Gegendemonstratschonen. Dor wullen de Lüüd, dat een tosamenhöllt un üm de Minschen, de an Corona dootbleven sünd, truert. // Stand 11.01.2022, Kl. 9:30

