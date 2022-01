Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr Woveel Tokiekers bi Sport-Veranstaltens?

Woveel Fans dröövt na'n Profi-Sport hen? Opstunns köönt tweehunnert Tokiekers bi Basket- un Handballspelen mit dorbi ween un eendusend in 't Football-Stadion. De Hamborg Towers un de FC St. Pauli wüllt en Andrag stellen, dat se mehr Tokiekers bi jemehr Heimspelen mit dorbi hebben dröövt. Wat NDR 90,3 weet, reekt de Sportbehöörd dormit, dat de Bunnslänner in de Merrn vun de Week Regeln afmaakt, de för all gellen doot. Un dor kunnt ween, dat se wegen de Corona-Tallen doch wedder kumplettemang ahn Fans spelen mööt. // Stand 11.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2022 | 09:30 Uhr