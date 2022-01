Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr HSH Ooltlasten

Hamborg un Sleswig-Holsteen hebbt jümmer noch mit de olen Lasten vun de HSH-Noordbank to doon. Dorüm kaamt nu op de beiden Bunnslänner noch mehr Schullen dorto. De warrt in de tokamen Johrn in en dreestellig Millionenhöögde ween. En gemeensam Sellschop vun Hamborg un Sleswig-Holsteen hett to't Bispeel noch mehr as hunnert Schippkrediten in de Böker, de se afbetahlen mööt. An'n Nameddag nimmt sik de Huusholtsutschuss vun de Börgerschop dat Thema vör. // Stand 11.01.2022, Kl. 9:30

