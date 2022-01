Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr Na Füer in Rahlsteed

Polizei un Füerwehr maakt vundaag mit jemehr Ünnersökens in dat utbrennt Huus in Rahlsteed wieder. Güstern hebbt se dor en Liek funnen. Wat dat de sövenunsöventig Johr ole Bewahner vun't Huus is, den se al söcht hebbt oder sien dree Johr jüngere Fru, dat is noch nich ruut. Een weet ok noch nich, woso dat dor brennt hett.

