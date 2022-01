Stand: 11.01.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ok wenn de Dag mit recht veel Wulken anfangt, later kümmt denn doch ok mal de Sünn rut un de Temperaturen schafft dat op bet to veer Graad.

Morgen geiht de Dag mit Wulken un poor Regendruppen los, man later kümmt de Sünn wedder rut un maakt dat sogor bet to söss Graad warm. // Stand: 11.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2022 | 09:30 Uhr