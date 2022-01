Stand: 10.01.2022 09:30 Uhr Coronatallen

De Corona-Inzidenz in Düütschland geiht wieder na baven. Se liggt vundaag bi dreehunnertsössunsöventig, vör een Week noch bi tweehunnerttweeundörtig. Dat Robert-Koch-Institut mellt goot fiefuntwintigdusenddreehunnert ne’e Infekschonen. Dat sünd sössdusendsövenhunnert mehr as vör een Week. Op de Intensivstatschonen in Hamborg liggt opstünns eenunachtig Covid-Patschenten. / Stand: 10.01.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 10.01.2022 | 09:30 Uhr