Stand: 10.01.2022 09:30 Uhr Deel-Erfolg för Djokovic

Tennis-Star Novak Djokovic is vör Gericht in Melbourne en beten vörankamen. De Serb dörv ut sien Quarantään-Hotel rutgahn. Wat he ok bi de Australian Open mitspelen dörv, dat is noch nich kloor. De Sportler, de bi de Tennis-Weltranglist an eerste Steed steiht, is woll nich gegen Corona impt. De australischen Behörden wullen em nich inreisen laten. Dor harr he Inspruch gegen inleggt. Bi sien Extra-Papeer vun’n Dokter, dat he liekers deelnehmen dörv, schüllt woll welk vun de Paperen fehlt hebben. Man Australien kann Djokovic noch vun Ministersiet her utwiesen. / Stand: 10.01.2022, Klock 9:30

