Stand: 10.01.2022 09:30 Uhr Füer in Rahlstedt

Ok in Hamborg weer de Füerwehr togang. In Rahlstedt is güstern Avend en Eenfamilienhuus afbrennt. Woso dat brennt hett is noch nich kloor. Vun de Polizei weer to hören, dat nüms to Schaden kamen is. Man se weet woll nich, wo dat Ehpoor jüst is, dat in dat Huus an’n Egilskamp wahnt. Dat kunn malören, dat dat Huus na dat Füer tohoopstörten deit. / Stand: 10.01.2022, Klock 9:30

