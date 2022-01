Stand: 07.01.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Fernsehtoorn bald wedder trecht

Noch twee Johr, denn schall de Hamborger Fernsehtoorn wedder open ween. Liekers de Corona-Süük noch ümgahn deit, wüllt se bi dat wedder Trechtmaken jümehrn Fohrplaan inhollen. De Böverste vun’e Messe Bernd Aufderheide snack Dunnersdag düsse Week vun en sportlichen Tietplaan. Siet 2001 is de Toorn för de Lüüd dicht. Blangen anner Saken is dat bannig nödig, den Brandschutz nee in’e Reeg to bringen. Alltohoop sövenundörtig Millionen Euro betahlt de Stadt un de Bund dorför an de Investoren.

