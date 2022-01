Stand: 07.01.2022 11:00 Uhr Düsse Week: 2G plus in Hamborg

In Hamborg warrt de Corona-Regeln nochmal düütlich wat scharper maakt. Vun övermorgen - vun Maandag - af an, dor gellt meist överall 2G plus. Utnahmen dorvun sünd blots Lüüd, de "geboostert" sünd. Un enzig alleen in’n Enzelhannel, dor gellt de ne’e Regel nich. Dat hett de Senaat Dingsdag düsse Week fastleggt. Denn Omikron is bi uns in’e Stadt in’e Twüschentiet de Virus-Form, de vör all de annern bavenan stahn deit.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 08.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.01.2022 | 09:30 Uhr