Stand: 07.01.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Kinner-Impstoff is knapp

In Hamborg is de Impstoff för Kinner totiets knapp. Dorüm gifft dat in dat Kinnerimpzentrum in’e Neestadt eerstmal ok keen ne’e Terminen. So as de Stadt Hamborg Maandag düsse Week sä, is noch nich kloor, waveel vun dat Corona-Middel för Kinner in’e tokamen Weken levert warrt. Al vör den Johrswessel sünd all Terminen bet Midde Januar vergeven ween - ok in‘e Kinnerkrankenhüüs. Man wokeen Glück hett, de kunn villicht noch en Termin bi en Dokter in’e Praxis kriegen.

