Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr Wannehr gellt een as „geboostert“?

Nu hett dat de Hamborger Senaat kloorstellt: Wokeen sik sien Corona-Impen opfrischen lett, de gellt denn foorts vun den eersten Dag af an as „geboostert“. Dat liggt an en Regel in’e EU. Un wokeen al dubbelt impt is un nu na Corona wedder op’n Damm is, för den tellt dat denn ok so as en Corona-Sprütt, wat denn söss Maand lang gellen deit. In Hamborg hebbt wi af Maandag de 2G Plus-Regel in Restaurangs, Theaters oder wenn een binnen Sport maken deit. Un wokeen „geboostert“ is, de bruukt denn keen negativen Corona-Test.

// Stand: 07.01.2022, Kl. 9:30

