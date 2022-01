Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr Snacken över 2G+

Un ok bunnswiet warrt över de 2G Plus-Regel snackt, dat de tominnst in Restaurangs un Cafés gellen deit. Dat steiht in en Vörlaag binnen för de Konferenz vundaag, de de Ministerpräsidenten vun’e Länner tohoop mit Kanzler Olaf Scholz hebbt. Bi de Videoschalte geiht dat blangen anner Saken ok üm en körtere Tiet wat de Quarantään angeiht.

// Stand: 07.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2022 | 09:30 Uhr