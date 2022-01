Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr Corona-Tahlen vun’t RKI

In ganz Düütschland gaht de Corona-Tahlen na baven. De Sundheitsämter hebbt an dat Robert Koch Institut vundaag mehr as sössunföfftigdusend ne’e Fäll mellt. Dat sünd goot föffteihndusend mehr as noch vör een Week. Un dormit klattert de Inzidenz op dreehunnertdree. Un in tweehunnertveerunsösstig Fäll sünd Lüüd an oder mit Corona dootbleven.

// Stand: 07.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2022 | 09:30 Uhr