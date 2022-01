Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr Geld dör Touristen

Hamborg hoopt düt Johr op sössteihn Millionen Euro, de dör de Kultur- un Tourismustaxe in’e Kass rinspöölt warrt. De mutt jedereen betahlen, de to’t Bispeel in en Hotel in’e Stadt övernachten deit. Dree Millionen Euro dorvun schüllt för Festivals utgeven warrn un de Museen schüllt twee Komma söss Millionen Euro dorvun kriegen. De Stadt will dat Geld ok denn verdelen, wenn wegen de Corona-Süük nich ganz so veel Touristen to Besöök kamen doot as dacht.

