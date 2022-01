Stand: 07.01.2022 09:30 Uhr Verfolgungsjagd mit’e Polizei

In den Hamborger Stadtdeel Meiendörp hett sik en Autofohrer in’e Nacht en Verfolgungsjagd mit’e Polizei levert. Dorbi hett dat twee Unfäll geven. De Autofohrer un mehre Lüüd vun’e Polizei sünd dor denn licht bi to Schaden kamen. Wat de Polizei seggt, hebbt se eerstmal veer Lüüd fastnahmen. Wat genau achter de ganze Saak steken deit, dat is noch unkloor. So as dat utsüht wullen Zivilfahnders woll den Wagen vun den Autofohrer stillegen, dat de nich mehr Tolaten is un dorbi is de Keerl denn mit sien dree Mitfohrers afhaut.

