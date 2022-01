Stand: 06.01.2022 09:30 Uhr Coronatallen

Nich so dull as in Hamborg, man ok in ganz Düütschland geiht de Inzidenz na baven. Se is op tweehunnertsössunachtig anstegen, vermellt dat RKI. Siet güstern hebbt sik in Düütschland veerunsösstigdusenddreehunnert Minschen mit Corona ansteken. Dat sünd goot twintigdusend mehr as vör een Week. Un mehr as veerhunnertveertig Minschen sünd an oder mit Corona dootbleven. / Stand: 06.01.2022, Klock 9:30

