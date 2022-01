Stand: 06.01.2022 09:30 Uhr Lauterbach to Omikron

Nu wo sik Omikron so fix utbreden deit, see Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach in’t ZDF heute journal nochmal wedder, dat weer wichtig, sien Kontakten to verminnern. Mehr hett de SPD-Politiker dor nich to seggt. Denn is dat ok nödig, bi’t Boostern in Fohrt to kamen un bi de Quarantään natoregeln, meen Lauterbach. Bi de Bund-Länner-Runn morgen wüllt se ne’e Corona-Oplagen fastleggen. / Stand: 06.01.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.01.2022 | 09:30 Uhr