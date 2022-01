Stand: 06.01.2022 09:30 Uhr Ne’e Wahnungen in Hamborg

Mehr as teihndusend Wahnungen sünd in Hamborg op’n Weg bröcht worrn. Wenn een dat ümreken deit, denn sünd verleden Johr achtuntwintig Wahnungen an’n Dag tolaten worrn. De Mietervereen to Hamborg bekrittelt man, dat een Wahnung, de genehmigt is, noch lang nich boot is. Un de Linke finnt dat nich goot, dat dor blots jede drütte vun en Sozialwahnung is. / Stand: 06.01.2022, Klock 9:30

