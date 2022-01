Stand: 06.01.2022 09:30 Uhr Autralian Open

Novak Djokovic, de bi de Tennis-Weltranglist an eerste Steed steiht, de dörv nich na Australien inreisen. Nu warrt de Autralian Open in Melbourne ahn den Serben utricht. Djokovic is woll nich gegen Corona impt. Mitspelen wull he mit en Extra-Papeer vun’n Dokter, dat he liekers deelnehmen dörv. As dat lett, hebbt dor woll welk vun de Paperen fehlt un de australische Grenzschutz hett em sien Visum wegnahmen. Djokovic geiht dor nu juristisch gegenan. Australien hett scharpe Regeln för jeedeen, de na dat Land inreisen will. / Stand: 06.01.2022, Klock 9:30

