Stand: 05.01.2022 09:30 Uhr Ne'e Corona-Regeln

In Hamborg gellt vun Maandag af an an veele Steden de 2G-Plus-Regel. Wokeen nich boostert is, mutt denn en negativen Corona-Snelltest vörwiesen: to'n Bispeel in't Kino, bi'n Sport or in't Restaurang. De Verband vun de Hotels un Gaststeden un ok de Kultur rekent mit düütlich weniger Besökers. De CDU-Oppositschon in't Raathuus bekrittelt, dat dat Boostern nich gau noch leep. | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.01.2022 | 09:30 Uhr