Stand: 05.01.2022 09:30 Uhr Organschadens dör Corona

Sülms en lichten Covid-Fall kann Organschadens maken. Dat hefft se an't UKE rutkregen. Dat Hart, de Lungen un de Nieren harrn noch en lang Tiet na en Infektschon mit de Folgen to doon. Ok Beenvenen-Thrombosen kemen mehr vör as normal. Dat UKE hollt sien Studie för bannig wichtig – graad ok wegen de Omikron-Variant, de jo mehrstendeels nich so swoor aflöppt as de olen Varianten. | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.01.2022 | 09:30 Uhr