HSV löst Wettstein-Verdrag op

Nu is dat vörbi: HSV-Finanzvörstand Frank Wettstein is rut. De Club hett sien Verdrag oplöst - in'n Sommer weer de Verdrag sounso utlopen. Thomas Wüstefeld rückt för Wettstein in'n Vörstand op – eerst mal för en Johr. De Ünnernehmer harr graad eerst fief Perzent Andelen an de HSV AG köfft. | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

