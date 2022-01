Stand: 05.01.2022 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Graad nix as Wulken - un övern Dag blifft dat ok tomehrst so: wenig Sünn, dorför man Regen un ok mal natten Snee dorbi. Dat warrt nich warmer as süss Graad. Opstunns sünd dat twee Graad in Ohlsdörp. Morgen warrt dat denn en beten fründlicher. Dat heet: dröög un mit en beten mehr Sünn. | Stand 5.1.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.01.2022 | 09:30 Uhr