Stand: 04.01.2022 09:30 Uhr Corona Tahlen

Na de Fierdaag gaht de Corona-Tahlen ok bunnswiet na baven: Wat dat Robert-Koch-Institut mellt, liggt de Inzidenz bi knapp tweehunnertunveertig. In de verleden Week weer se noch bi tweehunnertunsössteihn. Över düsse Tahlen wüllt vundaag de Fachlüüd vun de Bunnsregeren raatslahn. Dorbi schall dat aver ok dorüm gahn, wat de Quarantään-Tieten kötten maakt warrn schüllt, dormit dat keen Maleschen bi de Füerwehr, de Polizei oder bi de Müll-Afföhr gifft. //Stand 04.01.2022 Kl. 9:30

