Strafen för Booünnernehmen

Wat kann een maken, wenn dat op Boosteden nich so lööpt, as plaant? De Hamborger CDU will, da Booünnernehmen Strafen betahlen mööt, wenn se nicht rechtietig fardig warrt. De Autobahn-Sellschoop Noord sä aver to NDR 90,3, dat wöör nich klappen. De Wirtschop harr noog to doon. Bavento kunnen de Strafen de Anbotten ok dürer maken. //Stand 04.01.2022 Kl. 9:30

