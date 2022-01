Stand: 04.01.2022 09:30 Uhr Snee in de USA

In de USA soorgt Mengen vun Snee för Maleschen: Dreehunnertveertigdusend Huusholden in’n Bunnsstaat Virginia, de hebbt keen Stroom mehr. Un in’t ganze Land sünd mehr as dreedusend Flögen afseggt worrn, wiel de Lannenbahnen mit Snee dicht sünd. In Washington hebbt se Scholen un Behörden tomaakt. //Stand 04.01.2022 Kl. 9:30

