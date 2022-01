Stand: 03.01.2022 09:30 Uhr Körtere Quarantään?

Wokeen in Hamborg Spoort maken oder en Veranstalten besöken will, de mutt dat woll tokamen Tiet na de 2G Plus-Regeln doon. Dat heet: Een mutt impt ween oder Corona al achter sik hebben un bavento en negativen Snelltest vörwiesen. Över düsse Regel will de Hamborger Senaat morgen entscheden. Dor steekt sik jümmer mehr Lüüd in uns Stadt mit Corona an. Güstern is de Inzidenz-Weert in Hamborg to ‘t eerste Mal op över veerhunnert kladdert.// Stand 03.01.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2022 | 09:30 Uhr