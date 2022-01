Stand: 03.01.2022 09:30 Uhr Körtere Quarantään?

Op de een Kant, kann een sik mit dat Omikron-Virus bannig fix ansteken, op de anner Kant is de Afloop vun de Krankheit denn woll recht mild. Dorüm denkt Sundheitsminister Karl Lauterbach doröver na, wat se de Tieden vun de Quarantään körter maakt. Denn wenn to veel Minschen to glieke Tiet in Quarantään mööt, denn fallt ok masse Deensten in de Sellschop weg. Bi RTL un ntv sä Lauterbach, Bund un Länner warrt sik tokamen Freedag dormit ut’nannersetten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.01.2022 | 09:30 Uhr