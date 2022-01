Stand: 03.01.2022 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Bunnswiet is de Coronalaag en beten entspannter as in Hamborg. De Inzidenz liggt bi tweehunnertweeundörtig, man siet güstern is se wedder en beten hooch gahn. Meist achtteihndusendfiefhunnert Minschen hebbt sik nee ansteken. Un denn sünd achtunsösstig an oder mit dat Coronavirus dootbleven. Dat Robert-Koch-Institut seggt jümmer noch, dat düsse Weerten woll wegen de Fierdaag nich kumplett sünd. // Stand 03.01.2022, Kl. 9:30

