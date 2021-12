Stand: 31.12.2021 09:30 Uhr Körtere Quarantään?

Sullen de Tieden för de Corona-Quarantään körter warrn, dat in de wichtigen Branchen de Mitarbeiters nich wegfallt? Doröver snackt opstunnst Politikers un Fachlüüd. De Vörstandsvörsitter vun de Düütsche Krankenhuussellschop, Gerald Gaß, höllt dor nix vun un meent dat is to kettelig. Klaus Reinhardt, de Präsident vun de Bunnsärztekamer meent, een mutt dat bet to en wissen Punkt tolaten, dat sik de Lüüd ansteken doot. // Stand 31.12.2021, Kl. 9:30

