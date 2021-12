Stand: 31.12.2021 09:30 Uhr Eerst Danzen, denn Corona

In Sleswig-Holsteen gifft dat na Disko-Besöken an Wiehnachten jümmer mehr Corona-Fäll. So warrt al Corona-Fäll ut söss Diskotheken in'n Noorden mellt. Mehr as dreedusend Partygäst mööt in Quarantään. Anners as in anner Gegenden kann een in Sleswig-Holsteen noch in de Disko gahn. Eerst siet ehrgüstern mutt een dor bi't Fiern en Mask dregen. Sundheitsminister Garg denkt över strengere Regeln wegen de Omikron-Variante na.// Stand 31.12.2021, Kl. 9:30

