Stand: 31.12.2021 09:30 Uhr Weniger Autos in Volksdörp

To düt Projekt gifft dat veel verscheden Menen, dat autoarme Volksdörp. Un nu duert dor wedder wat länger. Egens sull dat in'n April al losgahn, dat för acht Weken de Verkehr op poor Straten in den Stadtdeel inschränkt warrt. Man wegen Arbeiden an de Leitungen vun Stromnetz Hamborg geiht dat nich. Dat is nu al dat drütte Mal, dat se den Tietplaan nich hinhollen köönt. Na den Test wüllt se entscheden, wat een den Autoverkehr in Volksdörp op Duer torüchfohren kann oder nich. // Stand 31.12.2021, Kl. 9:30

