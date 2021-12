Stand: 31.12.2021 09:30 Uhr Ut för Atomkraftwark

Dat Atomkraftwark Brokdörp geiht vundaag na fiefundörtig Johr vun't Nett. Dat is dat letzt vun de dree AKW's in Sleswig-Holsteen, wat afschalt warrt. Un denn stellt noch en Meiler in Neddersassen un eenin Bayern den Bedriev to'n Johrswessel in. Vunaf morgen sünd denn blots noch dree Kraftwarken in Düütschland an't Nett - un för de is denn ok in een Johr Sluss. // Stand 31.12.2021, Kl. 9:30

