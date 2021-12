Stand: 31.12.2021 09:30 Uhr HSV traineert wedder

Bi'n HSV güng dat güstern wedder mit dat Training na de Wiehnachtspaus los. Dorbi geev dat een positiven Corona-Text bi den Viz-Kaptein Tim Leibold. För den HSV is dat keen Problem. Leibold weer sounso nich mit na't Trainingsloger henfohrt. He is opstunns in de Reha. He harr dat Krüüzband reten. Övermorgen, an'n Sünndag flüggt de HSV per Charter na Andalusien, dat he sik dör söss Daag lang för den Rest vun de Saison kloor maakt. // Stand 31.12.2021, Kl. 9:30

