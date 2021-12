Stand: 30.12.2021 09:30 Uhr Mehr Müll

Dörch de Pandemie gifft dat in Hamborg mehr Müll. Dat kann een ut den so nöömten Sauberkeitsbericht tweedusendtwintig rutlesen. De Lüüd hebbt masse bestellt, dorüm geev dat ok mehr Verpackensmüll. De Stadtreinigen is bet to dörtig Extratouren de Week fohrt. Un denn hebbt se nochmal fiefhunnert Müllammers opstellt, dat de nich so gau veel to vull sünd. // Stand 30.12.2021, Kl. 9:30

