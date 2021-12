Stand: 29.12.2021 09:30 Uhr Weniger Inbrekers

Wat dat utsüht, is dat woll en ganz goden Schutz vör Inbrekers, wenn een vun tohuus ut arbeiden deit. Wat de Polizei Hamborg seggt, geev dat in uns Stadt so wenig Inbröök as al lang nich mehr. In düt Johr is een blots meist tweedusend Mal in en Wahnung instegen. Vör fief Johr weern dat noch mehr as negendusend Mal. Dorför gifft dat jümmer mehr Gewalt in Familien. // Stand 29.12.2021, Kl. 9:30

