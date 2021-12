Stand: 29.12.2021 09:30 Uhr UKE bruukt mehr Geld

De Stadt mutt dat UKE wedder mit Geld hölpen. Wat NDR 90,3 weet, stüert se dat UKE eenundörtig Millionen Euro to. Wat dat heet, liggt dat ünner annern ok an Operatschonen, de se afseggt hebbt, dat se Betten för Corona-Kranke free hollen köönt. In’t verleden Johr hett dat UKE en Toschuss vun meist fiefundörtig Millionen Euro kregen. // Stand 29.12.2021, Kl. 9:30

