Stand: 29.12.2021 09:30 Uhr Jümmer mehr Omikron ok in Sleswig-Holsteen

Dat gifft in’n Noorden jümmer mehr Omikron-Fäll. Sünnerlich veel dorvun gifft dat nich blots in Hamborg, man ok in Sleswig-Holsteen. Dor hett sik Omikron woll al gegen dat Delta-Virus dörchsett, seggt de Viroloog Helmut Fickenscher vun’t Uniklinikum Sleswig-Holsteen. // Stand 29.12.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.12.2021 | 09:30 Uhr