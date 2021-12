Stand: 29.12.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

Mit de Corona-Tallen in Düütschland geiht dat bargdaal. Man een weet noch nich, wat de aktuelle Inzidenz vun meist tweehunnertsöss utseggen deit. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, warrt an de Fierdaag un to’n Johrswessel hen, nich so veel test un dorüm ok weniger Fäll mellt. Ok Sundheitsminister Karl Lauterbach süht dat as en Problem an. Een kann de Situatschoon dordörch blots swoor beuurdelen, meent he.

