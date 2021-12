Stand: 29.12.2021 09:30 Uhr Wahnungen in’n Bezirk Noord

In‘n Bezirk Noord hebbt se düt Johr mehr as eendusendfiefhunnert ne‘e Wahnungen afnickt. De Bezirksverwalten glöövt, dat se ok in ’t tokamen Johr ehr Telen ümsetten köönt. Sünnerlich veel boen doot se in Groot Borstel. In ‘n Petersen Park süllt bummelig veerhunnert Wahnungen un ne’et Warv entstahn. To’t Enn vun tweedusendveeruntwintig süllt de eersten Minschen dor intrecken. // Stand 29.12.2021, Kl. 9:30

